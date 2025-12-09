Hamam böceği yedirme işkencesi davasında karar: Sanıklara verilen ceza şaşırttı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden 2020 yılında çalışmak amacıyla Antalya Kepez'deki sanayi sitesine gelen Vedat Kurt, yaklaşık on ay boyunca aynı iş yerinde çalıştı.

İddiaya göre, Kurt maaşını eksik almaya başlayınca, biriken 70 bin liralık alacağına karşılık patronuna ait masadaki 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitti. İş yeri sahiplerinin ailesine ulaşması üzerine, ağabeylerinin isteğiyle 15 bin lirayı iade etmek için Antalya'ya geri dönen Kurt, iddialara göre burada dehşet verici muamelelere maruz kaldı.

ÜÇ GÜN SÜREN İŞKENCE İDDİASI

Kurt'un iddiasına göre, iş yerinde A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından depoya kapatılarak bir sandalyeye bağlandı ve üç gün boyunca işkenceye maruz kaldı. Genç adamın dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlandı ve hamam böceği yedirildi. Şüphelilerin bu işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiği öne sürüldü. İş yerinden kaçmayı başaran Kurt, daha sonra şüphelilerin telefonlarındaki bu görüntü kayıtlarına ulaşarak şikayetçi oldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU, İŞKENCE ANLARINI DOĞRULADI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada sunulan bilirkişi raporunda, sanıklardan S.T.'ye ait telefonda ve kopya disklerde yapılan incelemede 19 fotoğraf ve bir video kaydının bulunduğu belirtildi. Bu görüntülerin 13-14 Ekim 2020 tarihlerine ait olduğu ve konum bilgilerinin Kurt'un çalıştığı iş yeriyle örtüştüğü kaydedildi. Rapor, video kaydının transkriptinde ise Kurt'a "Hırsızlık yaptım, uyuşturucu içtim" gibi sözlerin söylettirildiğini ve videodaki seslerin sanığın WhatsApp yazışmalarındaki seslerle benzerlik taşıdığını ifade etti.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, başka bir hükümden tutuklu sanık S.T. SEGBİS ile katılırken, diğer sanıkların avukatları hazır bulundu. İşkenceye uğrayan Vedat Kurt, duruşmada karakol ifadelerinin ve fezlekelerin kontrol edilerek adaletli bir karar verilmesini ve şikâyetinin devam ettiğini talep etti. Sanık S.T. ise suçlamaları reddetti; daha önce suçu kabul ettiğine dair yazdığı dilekçenin, diğer sanıkların "Sen suçu üstüne al, bizim işimiz gücümüz var, sana bakarız" yönlendirmesiyle imzalandığını öne sürdü. S.T., Kurt'a yönelik bir suç işlemediğini ancak diğer 3 sanığın onu darp ettiğini ve Kurt'un fotoğraflarını çekmiş olabileceğini ifade etti. Diğer sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, mağdurun şikayetçi olmak için bir yıl beklemesi ve yağma suçuna ilişkin maddi zararın bulunmaması gibi hususlara dikkat çekti.

KARAR: YAĞMADAN BERAAT, HÜRRİYETİ TEHDİTTEN CEZA

Mahkeme, sanık avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A. hakkında yağma suçundan beraat kararı verilirken, TCK'nın 109. maddesi uyarınca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Ek olarak, bir sanığa silahla tehditten 3 yıl 1 ay hapis cezası verildiği de belirtildi. Mahkeme, hapis cezalarının infazı sırasında sanıkların gözaltında ve tutuklu kaldıkları sürelerin toplam cezadan düşülmesine karar verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilirken, kararın istinaf yoluna açık olduğu belirtildi.

Duruşmanın ardından konuşan Vedat Kurt, verilen beraat kararına tepki göstererek şu sözleri dile getirdi: "Bu süreci biz zaten istinafa taşıyacağız, inşallah umarım adalet yerini bulur. Ben kimseden fazla bir şey istemiyorum. Hakkı neyse onun yapılmasını hakka hukuka aykırı olmadan adaletli bir karar verilmesini talep ediyorum."