Hamile eşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı: O ifadeye savcıdan itiraz!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aylık hamile eşini ve amcasını öldürüp 3 akrabasını yaralayan Onur Arı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hamile eşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı: O ifadeye savcıdan itiraz!
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Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 yaşındaki Onur Arı'nın aile üyelerine yönelik gerçekleştirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı bitirerek fezlekesini hazırladı.

Toplanan deliller, otopsi raporları ve adli tıp kurulu raporları doğrultusunda oluşturulan fezlekede, şüphelinin eşi Mine Arı'ya yönelik "eşe ve kadına karşı kasten öldürme", amcası Özgür Arı'ya yönelik "kasten öldürme", yaralanan annesi ve diğer akrabalarına yönelik ise "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılanması istendi. Dosya, yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması talebiyle Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SAVCILIK SAVUNMAYI REDDETTİ

Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Onur Arı, olaydan bir gün önce madde kullandığını, cinnet getirdiğini ve psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Şüpheli, eylemini "hedef gözetmeden rastgele ateş ettim" ve "rastgele ateş ettim" sözleriyle savundu. Ancak savcılık bu savunmayı reddetti. Fezlekede, yaralanan akrabaların hayati bölgelerinden vurulmuş olmaları dikkate alınarak, eylemlerin "basit yaralama" değil, doğrudan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu yönündeki beyanları üzerine sağlık incelemesi yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 10 Nisan 2026 tarihinde "Cezai sorumluluğu tam" raporu düzenlendi. Bu raporda, Onur Arı'nın ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve işlediği suçun hukuki sonuçlarını algılama yeteneğinin tam olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu silahlı saldırı, 31 Ekim 2025 tarihinde Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana gelmişti. Onur Arı, evde bulunan 3 aylık hamile eşi Mine Arı, annesi M.A., amcaları Özgür Arı ve F.A. ile yengesi N.A.'ya tabancayla ateş açtı. Saldırı sonucunda Mine Arı ve Özgür Arı hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın hemen ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 2 çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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