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Hamsi fiyatı 'Gelibolu hamsisi'ne ilgiyi artırdı

Edirne'de hamsi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş, balık tezgahlarında "Gelibolu hamsisi" sardalyayı tercih ediyor.

Hamsi fiyatı 'Gelibolu hamsisi'ne ilgiyi artırdı

Edirne'de hamsi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaş, balık tezgahlarında sardalyayı tercih ediyor.

Edirne'de tezgahlarda 40 liraya satılan hamsiye ilgi azalırken, vatandaş sardalyaya yöneldi. Hamsinin dörtte bir fiyatına satılan "Gelibolu hamsisi" sardalya, vatandaştan yoğun talep görüyor.

Gelibolu açıklarında balıkçılar tarafından bolca avlanan sardalya, Karadeniz hamsisinin yerini almış durumda.

"Biz de bol bol Gelibolu hamsisi satıyoruz"
Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Hamza Köksoy, havaların sıcak gitmesinden dolayı Karadeniz hamsinin bol çıkmadığını onun yerine sardalya sattıklarını söyledi.

Sardalya bereketi yaşandığını ifade eden Köksoy "Tezgahlarımızı Gelibolu hamsisi süslüyor. Fiyatı da çok uygun. Satışlar çok güzel. Vatandaşın ilgisi çok iyi. Bol bol tüketiyoruz. Karadeniz hamsi şu anda çok pahalı. Kilosu 40 lira. Bu fiyata kimse almıyor. Biz de bol bol Gelibolu hamsisi satıyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gelibolu hamsisi #hamsi fiyatı
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