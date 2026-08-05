Hamur kesme makinesine elini kaptıran genç işçinin eli koptu, görenler fenalık geçirdi!

Kazanın yaşandığı anlarda imalathanede bulunan ve duruma tanık olan diğer işçiler fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan bu işçilere de olay yerinde müdahalede bulundu. İşçilerden biri tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.