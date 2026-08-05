Hamur kesme makinesine elini kaptıran genç işçinin eli koptu, görenler fenalık geçirdi!
Bolu'daki bir kurabiye imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki işçi, sağ elini hamur kesme makinesine kaptırarak ağır yaralandı.
Olay, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Oğuz Ç., mesaisi sırasında sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Yaşanan kaza sonucunda genç işçinin sağ eli bilek kısmından koptu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan Oğuz Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İşçinin kopan eli ise sağlık ekiplerince organ nakil çantasına konuldu.
İlk müdahalesi tamamlanan genç, kopan eliyle beraber ambulansa alınarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.
Kazanın yaşandığı anlarda imalathanede bulunan ve duruma tanık olan diğer işçiler fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, fenalaşan bu işçilere de olay yerinde müdahalede bulundu. İşçilerden biri tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen iş kazasıyla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.