CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi, Sinop Platformu üyeleriyle buluşmasında, "Teşvik uygulamalarıyla üretimde, büyümede bir kıpırdanma var ancak önemli olan bu büyümenin, bu üretim artışının sürdürülebilirliğidir." dedi.

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Sinop Platformu üyeleriyle Ataşehir'deki Sahan Restoran'da bir araya geldi.



Türkiye'de insanların adalet ve huzur beklediğini kaydeden Hamzaçebi, "adalet ve huzurun" CHP'nin de yeni dönemdeki programının temel iki kavramı olacağını dile getirdi.



Türkiye'nin sorunlarının aşılmaz olmadığını kaydeden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sorunları aşabilmek için önce Türkiye'de demokrasinin, hukukun bütün unsurlarıyla inşa edilmesi gerekiyor. Ana görev budur. Bir ülkede hukuk yoksa hiçbir şey olmaz. Hukuk yoksa yatırım yoktur, istihdam yok, ihracat yok, üretim yoktur. Bugün Kredi Garanti Fonu uygulamalarıyla diğer birtakım teşvik uygulamalarıyla üretimde, büyümede bir kıpırdanma var ancak önemli olan bu büyümenin, bu üretim artışının sürdürülebilirliğidir. Bunu sürdürebilmek hukuk düzeninin inşasıyla mümkündür. Bugün Türkiye'de bu yok. O nedenle dış finansman oldukça zorlaşmıştır. Türkiye'ye giren yabancı kaynak miktarı azalmıştır ve yatırımlar, büyüme daha çok inşaat sektörü kaynaklı olmuştur. Bunu değiştireceğiz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde uygulayacağı, aynı zamanda Hükümet'in de yararlanabileceği bir program hazırlığı vardır. Bunu zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."



Türkiye'de özellikle de İstanbul'da kente göç eden milyonlarca insanın bulunduğunu, seçimlerin sonucunda bu kitlenin belirleyici olduğuna dikkati çeken Hamzaçebi, şöyle konuştu:



"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'un nüfusu 8 milyondu. 1994 yılından bu yana İstanbul'un nüfusu 23 yılda 2 katına çıktı. 16 milyon. İşte bu kitle, hem potansiyel olarak Türkiye'nin zenginliğini, refahını sağlayacak olan kitledir ama üzerine iyi eğilinmediği iyi değerlendirilmediği ve sorunları çözülmediği takdirde Türkiye'nin sorunlarını oluşturabilecek olan bir kitledir. Bu kitleyi değerlendirmek, bu kitleyi Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisine katkı verir hale getirmek bizim yeni dönem programımızın esaslarından biridir. Kentlere göç eden milyonları kent yaşamına katmak ve o kentin refahından pay almalarını sağlamak bizim yeni dönemdeki programımızın en temel unsurlarından birisidir. Çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen dönemde sizlerle bunları konuşacağız, paylaşacağız."



Tüzük değişikliği



Hamzaçebi, CHP'deki tüzük değişikliği kurultayı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Tüzük değişikliğinin klasik bir metin değişikliği olmayacağını kaydeden Hamzaçebi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bilgi teknolojilerindeki değişim bütün toplumları, bütün organizasyonları, bütün örgütleri derinden değiştiriyor. İnsanlar internet karşısında daha pasif bir konumda. Onları siyasete katmak, onların görüşlerini siyasi partilere, siyasi kanallara aktarmak artık sadece siyasi partilerin klasik yapılanmasıyla mümkün değil. Bu yapılanmayı değiştirmek lazım. Sosyal medya gruplarının, sosyal medya tartışmalarının, internet gruplarının, whatsapp gruplarının, diğer sivil toplum inisiyatiflerinin görüşlerinin illa siyasi partiye üyelik olmaksızın farklı yöntemlerle siyasi partilere ve siyaset alanına aktarılması gerekiyor. Tüzük bu alanda bir devrim yapacaktır. Burada çok büyük şeyler yapacağız. Artık siyasete katılmak, sorunları siyasi partilerin yöneticilerine, liderlerine duyurmak için illa siyasi partinin üyesi olmak veya bir televizyon ekranında konuşmak gerekmiyor. Sosyal medyadaki, internetteki bu değişiklikleri kavrayacak, kapsayacak bir tüzük değişikliğini gerçekleştireceğiz."



Sinoplular Platformu Başkanı Bahri Olgun ise Hamzaçebi'ye davetlerine icabet etmeleri dolayısıyla teşekkür etti.