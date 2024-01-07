Hangi İl Neyiyle Meşhur? 81 İli Nasıl Tanınıyor?

81 il dünyada nasıl tanınıyor? Türkiye'de hangi il neyiyle meşhur?

Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. İşte 81 ilin birbirinden özgü meşhur yanları...