Hangi İl Neyiyle Meşhur? 81 İli Nasıl Tanınıyor?

85 milyonu aşan nüfusuyka Türkiye, 81 iliyle çeşitli kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. Dünyada turistlerin de ilgi odağı olan Anadolu, eşsiz bir coğrafi konuma sahip. Peki hangi il neyiyle meşhur? Dünya 81 ili nasıl tanıyor? İşte ayrıntılar...

Hangi İl Neyiyle Meşhur? 81 İli Nasıl Tanınıyor?
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81 il dünyada nasıl tanınıyor? Türkiye'de hangi il neyiyle meşhur? 

Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. İşte 81 ilin birbirinden özgü meşhur yanları...

ADIYAMAN Nemrut Dağı
ADANA Adana kebabı 
AFYONKARAHİSAR Afyon kaymağı
AĞRI Ağrı Dağı
AKSARAY Ihlara Vadisi
AMASYA Amasya elması
ANTALYA Düden Şelalesi
ARDAHAN Kaşar peynir
AYDIN  İncir
ARTVİN Kafkasör şenlikleri
BALIKESİR Höşmerim tatlısı
BARTIN Amasra Kalesi
BATMAN Hasankeyf
BİLECİK Ertuğrul Gazi Türbesi
BAYBURT Sırakayalar Şelalesi
BİLECİK Şeyh Edebali Türbesi
BİNGÖL  Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
BİTLİS Bitlis Beş Minare
BOLU Abant Gölü
BURSA İskender Kebabı
ÇANAKKALE Gelibolu Şehitliği
ÇANKIRI Taş mescit
DENİZLİ Denizli Horozu
ÇORUM Çorum Leblebisi
DİYARBAKIR Diyarbakır Karpuzu
DÜZCE Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
ELAZIĞ Çaydaçıra Halk Oyunu
EDİRNE Selimiye Camii
ERZİNCAN Tulum Peyniri
ERZURUM Cağ Kebabı
GAZİANTEP Baklava
ESKİŞEHİR Lületaşı
GİRESUN Fındık
HAKKARİ Ters Lale (Ağlayan Lale)
GÜMÜŞHANE Pestil, Köme
HATAY Künefe
IĞDIR Kayısı
ISPARTA Gül
İSTANBUL İstanbul Boğazı
İZMİR Kordon
KAHRAMANMARAŞ Maraş Dondurması
KARABÜK Safranbolu Evleri
KARAMAN Karaman Koyunu
KARS Kars Kazı
KASTAMONU Taşköprü Sarımsağı
KAYSERİ Kayseri Pastırması
KIRIKKALE Silah Müzesi ve Fabrikaları
KIRKLARELİ Dupnisa Mağarası
KIRŞEHİR Ahi Evran Heykeli
KİLİS Kilis Yorganları
KONYA Mevlana Türbesi
KOCAELİ Pişmaniye
KÜTAHYA Kütahya Çinisi
MALATYA Malatya Kayısısı
MARDİN Kaburga Dolması
MANİSA Mesir Macunu
MERSİN Tantuni
MUĞLA Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
MUŞ Malazgirt Ovası
NEVŞEHİR Peri Bacaları
NİĞDE Aladağlar
ORDU Fındık
OSMANİYE Yer Fıstığı
SAKARYA Islama Köfte
RİZE Çay
SAMSUN Atatürk Anıtı
SİİRT Büryan Kebabı
SİNOP Tarihi Sinop Cezaevi
SİVAS Kangal Köpeği
ŞANLIURFA Çiğ Köfte
TEKİRDAĞ Tekirdağ Köftesi
ŞIRNAK Mem-u Zin Türbesi
TOKAT Asma Yaprağı
TRABZON Trabzon Ekmeği
TUNCELİ Munzur Vadisi Milli Parkı
VAN Van Kedisi
UŞAK Uşak Battaniyesi
YALOVA Termal Kaplıcaları
YOZGAT Testi Kebabı
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