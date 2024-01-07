Hangi İl Neyiyle Meşhur? 81 İli Nasıl Tanınıyor?
85 milyonu aşan nüfusuyka Türkiye, 81 iliyle çeşitli kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. Dünyada turistlerin de ilgi odağı olan Anadolu, eşsiz bir coğrafi konuma sahip. Peki hangi il neyiyle meşhur? Dünya 81 ili nasıl tanıyor? İşte ayrıntılar...
81 il dünyada nasıl tanınıyor? Türkiye'de hangi il neyiyle meşhur?
Dünyaca ünlü deniziyle Antalya, Muğla, İzmir, muhteşem yaylalarıyla Trabzon, Rize ve hayran bırakan tarihi dokusuyla Mardin ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz diğer iller ve coğrafyalar. İşte 81 ilin birbirinden özgü meşhur yanları...
|ADIYAMAN
|Nemrut Dağı
|ADANA
|Adana kebabı
|AFYONKARAHİSAR
|Afyon kaymağı
|AĞRI
|Ağrı Dağı
|AKSARAY
|Ihlara Vadisi
|AMASYA
|Amasya elması
|ANTALYA
|Düden Şelalesi
|ARDAHAN
|Kaşar peynir
|AYDIN
|İncir
|ARTVİN
|Kafkasör şenlikleri
|BALIKESİR
|Höşmerim tatlısı
|BARTIN
|Amasra Kalesi
|BATMAN
|Hasankeyf
|BİLECİK
|Ertuğrul Gazi Türbesi
|BAYBURT
|Sırakayalar Şelalesi
|BİLECİK
|Şeyh Edebali Türbesi
|BİNGÖL
|Yüzen Ada (Turnalar Gölü)
|BİTLİS
|Bitlis Beş Minare
|BOLU
|Abant Gölü
|BURSA
|İskender Kebabı
|ÇANAKKALE
|Gelibolu Şehitliği
|ÇANKIRI
|Taş mescit
|DENİZLİ
|Denizli Horozu
|ÇORUM
|Çorum Leblebisi
|DİYARBAKIR
|Diyarbakır Karpuzu
|DÜZCE
|Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri
|ELAZIĞ
|Çaydaçıra Halk Oyunu
|EDİRNE
|Selimiye Camii
|ERZİNCAN
|Tulum Peyniri
|ERZURUM
|Cağ Kebabı
|GAZİANTEP
|Baklava
|ESKİŞEHİR
|Lületaşı
|GİRESUN
|Fındık
|HAKKARİ
|Ters Lale (Ağlayan Lale)
|GÜMÜŞHANE
|Pestil, Köme
|HATAY
|Künefe
|IĞDIR
|Kayısı
|ISPARTA
|Gül
|İSTANBUL
|İstanbul Boğazı
|İZMİR
|Kordon
|KAHRAMANMARAŞ
|Maraş Dondurması
|KARABÜK
|Safranbolu Evleri
|KARAMAN
|Karaman Koyunu
|KARS
|Kars Kazı
|KASTAMONU
|Taşköprü Sarımsağı
|KAYSERİ
|Kayseri Pastırması
|KIRIKKALE
|Silah Müzesi ve Fabrikaları
|KIRKLARELİ
|Dupnisa Mağarası
|KIRŞEHİR
|Ahi Evran Heykeli
|KİLİS
|Kilis Yorganları
|KONYA
|Mevlana Türbesi
|KOCAELİ
|Pişmaniye
|KÜTAHYA
|Kütahya Çinisi
|MALATYA
|Malatya Kayısısı
|MARDİN
|Kaburga Dolması
|MANİSA
|Mesir Macunu
|MERSİN
|Tantuni
|MUĞLA
|Bodrum ve diğer tursitik ilçeleri
|MUŞ
|Malazgirt Ovası
|NEVŞEHİR
|Peri Bacaları
|NİĞDE
|Aladağlar
|ORDU
|Fındık
|OSMANİYE
|Yer Fıstığı
|SAKARYA
|Islama Köfte
|RİZE
|Çay
|SAMSUN
|Atatürk Anıtı
|SİİRT
|Büryan Kebabı
|SİNOP
|Tarihi Sinop Cezaevi
|SİVAS
|Kangal Köpeği
|ŞANLIURFA
|Çiğ Köfte
|TEKİRDAĞ
|Tekirdağ Köftesi
|ŞIRNAK
|Mem-u Zin Türbesi
|TOKAT
|Asma Yaprağı
|TRABZON
|Trabzon Ekmeği
|TUNCELİ
|Munzur Vadisi Milli Parkı
|VAN
|Van Kedisi
|UŞAK
|Uşak Battaniyesi
|YALOVA
|Termal Kaplıcaları
|YOZGAT
|Testi Kebabı