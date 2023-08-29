Hangi ilçeler il olacak? İşte potansiyeli yüksek 67 ilçe!

İl olma potansiyeli yüksek ilçelerin, il olması durumunda idari sınırlarda değişiklik olabileceğini aktaran Hançer, "Bilindiği üzere yasayla belirlenen mahalleler, ilçeler ve illerin kendi sınırları var. Kendi içinde idari sınırlarda mutlaka değişiklikler olması gündeme gelebilir" dedi.

İL OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK 67 İLÇE İSE ŞÖYLE: