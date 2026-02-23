Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu
Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye genelinde başlayan kar yağışlarına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan son tahminlere göre, 24 Şubat 2026 Salı günü bu şehirlerde lapa lapa kar yağacak...
Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle beraber beklenen kar yağışları yüzünü göstermeye başladı.
Kar yağışını bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Şubat 2026 Salı günü 4 şehre lapa lapa kar yağması bekleniyor.
Yapılan bu tahminlerle birlikte salı günü kar yağacağı öngörülen iller netleşti. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...
Ağrı
Van
Bitlis
Hakkari