Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu

Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye genelinde başlayan kar yağışlarına dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir açıklama geldi. Yapılan son tahminlere göre, 24 Şubat 2026 Salı günü bu şehirlerde lapa lapa kar yağacak...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde sıcaklıkların düşmesiyle beraber beklenen kar yağışları yüzünü göstermeye başladı.

1 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 2

Kar yağışını bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

2 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Şubat 2026 Salı günü 4 şehre lapa lapa kar yağması bekleniyor.

3 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 4

Yapılan bu tahminlerle birlikte salı günü kar yağacağı öngörülen iller netleşti. İşte kar yağışı beklenen o şehirler...

4 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 5

Ağrı

5 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 6

Van

6 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 7

Bitlis

7 8
Hangi illere kar yağacak? 24 Şubat Salı günü kar beklenen şehirler belli oldu - Resim: 8

Hakkari

8 8
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı