Hangi yollarda çalışma var? Karayolları yol durumu bülteni açıklandı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapım, bakım, onarım ve hava muhalefeti nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol güzergahlarını güncelledi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bültenine göre, ülkenin farklı bölgelerindeki yollarda bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor. Sürücülerin güvenliği için birçok güzergahta trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Yenipazar Kavşağı'nda, Denizli istikametindeki şev çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım sol şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
İstanbul-Kırklareli yolunun 35 ve 37. kilometreleri arasındaki üstyapı bozulmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Sarıgöl-Buldan yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir şeridi üzerinden iki yönlü olarak veriliyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0 ile 4. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde bulunan Serik Köprüsü'nde derz onarımı yapılıyor. Çalışma nedeniyle Serik'ten Antalya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 59. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla, trafik bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak ilerliyor.
Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 82 ve 83. kilometrelerinde ise yoğun yağışların yol açtığı heyelan sebebiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ordu yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yer alan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Bu bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 3 ile 25. kilometreleri arasındaki kablo ve mekanik tesisat montaj çalışmaları sebebiyle, her iki istikamette de ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı ile Yenice-Karabük yolunun 12 ve 14. kilometreleri arasındaki sanat yapısı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna aktarıldı.