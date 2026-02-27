Haraç alamayınca döviz bürosunu kurşunlattı: Adana'daki saldırıda 7 tutuklama

Adana'da bir döviz bürosuna düzenlenen ve şantaj iddialarına dayanan silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haraç alamayınca döviz bürosunu kurşunlattı: Adana'daki saldırıda 7 tutuklama
Olay, 23 Şubat tarihinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.B'ye (46) ait döviz bürosuna gece saatlerinde tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi ve saçma isabet ederken, saldırıda kimse yaralanmadı. Döviz bürosuna yönelik gerçekleştirilen bu silahlı saldırı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da anbean kaydedildi.

SAHTE PLAKALI ARAÇ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonucunda, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği ve olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğu belirlendi.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntüler üzerinden iz sürerek otomobili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde buldu.

İçinde kimsenin bulunmadığı otomobili uzaktan takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın yanına gelen silahlı saldırı şüphelileri Mertcan Ç. (20) ve B.N'yi (16) gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, silahlı saldırının diğer zanlısı Kadir A. (20) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen Necmi A. (27) ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Latife D. (20), Eda D. (25), M.İ. (17), Abdülkadir V. (25) ve Kadir T'yi (27) de düzenlediği operasyonla yakaladı. Toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA

Zanlılardan Necmi A'nın, daha önce iş yeri sahibi M.A.B'den tehdit ve şantaj yoluyla para aldığı, ancak devam eden süreçte istediği parayı alamayınca iş yerini kurşunlattığı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Latife D. ve Eda D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana döviz bürosu Kurşunlama
