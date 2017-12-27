banner959
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması

Hareket halindeki kamyon, çöken yola saplandı

Gaziantep'te yolda meydana gelen çökmeyle oluşan çukura sağ tekeri saplanan damperli kamyon vinçle kurtarıldı.

Hareket halindeki kamyon, çöken yola saplandı

Gaziantep'te yolda meydana gelen çökmeyle oluşan çukura sağ tekeri saplanan damperli kamyon vinçle kurtarıldı.

Kaza, dün akşam Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Caddesi'nde ilerleyen İsmail Çelik yönetimindeki plakası alınamayan damperli boş kamyonun sağ tekeri, aniden çöken asfalt yolda oluşan çukura saplandı.

Kazada sürücüsü Çelik yara almazken, kamyon vinçle saplandığı çukurdan çıkarıldı.

İhbarla olay yerine gelen Karayolları Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru doldurarak kapattı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Galatasaraylı eski yönetici Özdoğan'dan sert eleştiriler
Sonraki Haber
Naylon poşet düzenlemesi yönetmelikte
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.