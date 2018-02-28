Cumhuriyet döneminin eğitim neferi Hasan Ali Yücel, İzmir'de unutulmadı. Köy enstitüleri Kurucusu Yücel, 57'nci ölüm yıl dönümünde türkülerle anıldı.

"Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz" dediler.. Marşları, o yılları özlemle anarak hep bir ağızdan söylediler...



İzmir'de, köy enstitülerinin kurucusu Cumhuriyet döneminin eğitim neferi, Hasan Ali Yücel unutulmadı.



Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İzmir Şubesi tarafından "Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Müdürleri" isimli panel düzenlendi.



Köy enstitüsü mezunu öğretmenlerden oluşan Mandolin Grubu'nun mini konseri de geceye renk kattı.



Daha sonra slayt gösterisiyle 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel'in hayatı izletildi.





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