Medeniyetin beşiği olarak bilinen Hasankeyf, aylar sonra su altında kalacak. Muhabirimiz Ekrem Demir, son durumu görüntülemek için ilçeye gitti, esnafla konuştu. İşte Hasankeyf'in son hali

1981'de doğal koruma alanı ilan edilen Batman'daki Hasankeyf, Ilısu Barajı'yla birlikte su altına kalacak.



Bazı önemli tarihi yapılar taşındı.



Bu tarihi ilçede yaşayan esnaf mutsuz, önümüzdeki aylarda taşınmak zorunda kalacak.



Ekonomik sıkıntı yaşayacakları için endişeleniyorlar.



İlçe yaşanlar yeni Hasankeyf yerleşkesine taşınacak. Yapılan konutlar kura ile belirlendi. 4 mahalleden oluşan yeni ilçeye şu ana kadar taşınan yok.



Hasankeyf'te Bizans, Sasani, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar hüküm sürdü.



Çok sayıda medeniyetin ayak izlerini taşıyan Hasankeyf son günlerini yaşıyor.



HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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