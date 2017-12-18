BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 8 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcılar, patlayıcı düzenekleri, elektrikli fünyeler, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri...

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 8 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcılar, patlayıcı düzenekleri, elektrikli fünyeler, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve mühimmat ele ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Hasankeyf ilçesinde 14-15 Aralık tarihinde düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda; Hasankeyf İlçesi sorumluluk bölgesinde 14-15 Aralık 2017 günü bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit edilerek imha edilmesi maksadıyla icra edilen operasyon faaliyetinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 8 ayrı mağara ve 1 adet toprağa gömülü vaziyette bidon tespit edilmiştir. Mağaralar ve bidon içerisinde yapılan incelemede; 1 adet 20 kilogramlık teneke içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilgoram benzinle güçlendirilmiş amonyum nitrat, 346 kilogram amonyum nitrat, 8 adet büyük pilden oluşturulmuş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet koli bandına sarılmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet el yapımı patlayıcı için anahtar sistemi, 500 gram kutu içerisinde elektrikli fünye, 4 adet 120 metre uzunluğunda kablo, 3 adet 8'li pil bloğu, 1 adet 10'lu pil bloğu, 2 adet 4'lü pil bloğu, 3 adet koli bandı ile sarılı büyük pil, 1 adet pil şarj aleti, 1 adet el telsizi anteni, 1 adet yaeusi marka el telsizi, 1 adet 30x30 cm ebadında güneş paneli, 9 litre benzin, bol miktarda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile bulunan malzemelerden delil niteliğinde olanlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."