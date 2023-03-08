Hasar tespit çalışmaları nasıl ilerliyor? | Y. Semir Akarsu sordu Emrah Süme cevapladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından başlayan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet Koordinatörü Başkanı Emrah Süme yapılan çalışmaları Yalçın Akarsu'ya anlattı.

Depremin İlk anından itibaren harekete geçtiklerini anlatan Süme şunları söyledi:

- Depremin ilk anından itibaren afetten etkilenen tüm illerde hasar tespit ekiplerini koordine etmektedir bu çalışmaları titizlikle yürütmektedir. Şu an Hatay'daki 27. günümüzdeyiz hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Seviyemizi yüzde 91 olarak belirledik kalan kısmıda hızlıca tamamlamak istiyoruz. Hatay genelinde yaklaşık 325 bin binayı inceledik bunlardan acil yıkılması gereken bina sayısı 18 bin 600 ağır hasarlı 54 bin 500 orta hasarlı 7 bin 200 bu da şu demek oluyor yüzde 91'lik bir seviyeyi tamamladık 6,4'lük depremden sonra çalışmalara biraz daha ivme kazandırdık. Çünkü 6,4'lük depremden sonra sahada yeniden sahada tespit yapmaya başladık. Bu çalışmalar bittikten sonra da çalışmaları burada noktalamayı planlıyoruz.