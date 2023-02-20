Hasar tespit süreci nasıl işliyor? | Adıyaman Hasar Tespit Koordinatörü Altan Özmen anlattı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından başlayan çalışmalar sürüyor. Ulusal Kanal depremin en çok hasar verdiği illerden biri olan Adıyaman'da, Adıyaman Hasar Tespit Koordinatörü Altan Özmen'e merak edilenleri sordu.