Hasar tespit süreci nasıl işliyor? | Adıyaman Hasar Tespit Koordinatörü Altan Özmen anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından başlayan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ancak halkın konu hakkında merak ettiği birçok soru var Ulusal Kanal olarak merak edilenleri Adıyaman Hasar Tespit Koordinatörü Altan Özmen'e sorduk.

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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen depremlerin ardından başlayan çalışmalar sürüyor. Ulusal Kanal depremin en çok hasar verdiği illerden biri olan Adıyaman'da, Adıyaman Hasar Tespit Koordinatörü Altan Özmen'e merak edilenleri sordu.

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