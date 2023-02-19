Hasarlı evlerden eşyalar bu kurallar çerçevesinde alınabilecek
Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasarlı, yıkılmış ya da acil yıkılacaklar ve yıkılmış olanlar için uyarı yayınladı. AFAD, tahliyelerin nasıl yapılacağına ilişkin yayınladığı duyuruyu 11 maddede açıkladı. İşte o maddeler
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• Afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasaktır.
• Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alım konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve otuz günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacaktır.
• Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.