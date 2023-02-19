Hasarlı evlerden eşyalar bu kurallar çerçevesinde alınabilecek

• Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve otuz günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşlarımızın eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacaktır.