Hasat sürüyor fiyat ortada yok

Buğday tarlalarına girildi, hasta başladı ancak ortada ne sorumlu bakan var ne de fiyat. Çiftçi tüccarın eline kalmak istemiyor, dört gözle fiyatın açıklanmasını bekliyor.

Hatay Amik Ovası'nda tarlalarda çalışan üreticinin derdi büyük.

Çiftçiler destek sayesinde ayağa kalkabileceğini söylüyor.

Verim güzel, ancak ortada fiyatın olmaması mağduriyete sebep oluyor.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, iyi bir rakamın çiftçiye nefes aldıracağı görüşünde.

Üretici tarlasından hükümete seslendi.

Türkiye’nin verimli ovalarından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de buğday hasadı başladı. Buğday alım fiyatı açıklanmadığı için fiyatlar bir hafta içinde düşüşe geçti. Çiftçi endişeli, bekliyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi ve Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter buğday alım fiyatının en az 10 liradan açıklanması gerektiğini söyledi.

# çiftçi # hatay

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