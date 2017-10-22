Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde hurdaların alev almasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde, hurdaların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü.



Hastanenin bahçesinde, hurda eşyaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve hastanenin bazı bölümlerine de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerince duman tahli̇yesi̇nin yapıldığı yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Haseki̇ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Aci̇l Bölümü bi̇ti̇şi̇ği̇ndeki bahçede muhteli̇f hurda eşyaların depolandığı alanda çıkan yangın, Kocamustafapaşa ve Fati̇h itfai̇ye eki̇pleri̇ tarafından kontrol altına alındı. Duman tahli̇yesi̇ yapıldı. Yaralanma ve can kaybı yok. Yangının hastaneye yayılması önlendi̇." ifadelerine yer verildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.