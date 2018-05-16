TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
TSK, İdlib'e 12. gözlem notkasını kurdu
Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı
Arap Birliği Kudüs için olağanüstü toplandı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
MB Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
MB Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Hasköy Sahili’nde çocuklar yeteneklerini sahneledi

BEYOĞLU Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi tarafından düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. Hasköy Sahil’de gerçekleştirilen etkinlikte yıl boyunca Turabibaba Kütüphanesi’ndeki kurslarda eğitim alan çocuklar, dans, müzik, tiyatro ve mehteran gösterileri ile izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Hasköy Sahili’nde çocuklar yeteneklerini sahneledi

Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı bulan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Aileleri çocuklarını izlerken hem eğlendi hem de çocuklarının başarılarından dolayı büyük gurur yaşadı.

“AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI HAYATA HAZIRLAMAK"

İnsanın ruhunun kültürel ve sanatsal eğitimle beslendiğini belirten Demircan, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kültür ruhumuzu derinleştiriyor, akılda ne varsa elde o var. Belediye olarak, devlet olarak hedefimiz mutlu insan yetiştirmek, onları şehir hayatında mutlu yaşatmak. Bütün bu etkinlikleri yapmamızın sebebi çocuklarımızı anaokulundan başlayarak kültürel ve sanatsal eğitimlerle nitelikli bir şekilde hayata hazırlamak. Hepimiz çocuğumuz iyi bir eğitimle iş bulsun, aş bulsun, evini geçindirsin, mutlu olsun istiyoruz. Günümüzde çocuklarımızın mesuliyetleri ve beklentileri çok fazla. Eskiden ilkokul, ortaokul mezunu olan subay, asker oluyordu, bir yerde iş buluyordu.  Artık hayatın niteliği arttığı için çocukların görevi de arttı. Artık daha çok okuması lazım. Onun için her şeye temelden başlamalıyız, bunun farkındayız.”
Demircan program sonunda Turabibaba Kütüphanesi'nde eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hasköy sahil #beyoğlu #turabibaba kütüphanesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.