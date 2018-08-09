banner988
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Venezuela'da flaş karar
Venezuela'da flaş karar
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi

Hasta odalarından cep telefonu çalan hırsızı güvenlik kameraları ele verdi

Gaziantep'te hastanelerde girdiği hasta odalarında 6 cep telefonu çalan M.A., güvenlik kameralarına yakalanınca gözaltına alınarak tutuklandı.

Hasta odalarından cep telefonu çalan hırsızı güvenlik kameraları ele verdi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Temmuz ile 08 Ağustos tarihleri arasında kentteki hastanelerde meydana gelen 6 ayrı cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. Birçok hırsızlık olayından kaydı bulunduğu saptanan M.A., polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #hastane hırsızı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.