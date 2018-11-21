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"Hasta var" diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler

Van'da hastalarının olduğunu ileri sürerek çağırdıkları taksi sürücüsünün cep telefonu ve parasını gasbeden 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

"Hasta var" diye çağırdıkları taksiciyi gasbettiler

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da saat 22.00 sıralarında "hasta var, acil hastaneye gitmemiz lazım" diyerek Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'ne çağrılan S.Ç'yi ağaçların yoğun olduğu patika yola götüren 5 kişi, burada silahla tehdit ederek 2 cep telefonu ile üzerindeki parayı gasbetti.

Zanlıların "Bize 5 bin lira getir yoksa seni öldürürüz" dedikleri taksici, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. 

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, taksiyi müşteri olarak çağıran kişinin de olayın içinde olabileceğini değerlendirerek bölgede ikamet eden kişiler üzerinden araştırma yaptı. 

Taksiyi çağıran zanlının D.K. olduğunu tespit eden ekipler, olayı birlikte planlayan A.S, M.S, N.B. ve S.T'yi de operasyonla gözaltına aldı. 

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, 41 fişek, kuru sıkı tabanca, 3 poşu, 2 cep telefonu, otomobil ve 200 lira ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #can
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