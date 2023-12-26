Hasta Yakınından Hemşireye Yumruk

Tekirdağ'da bir hasta yakını hemşireyi darp etti. Olay anı görüntüleri hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Hasta Yakınından Hemşireye Yumruk

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir hasta yakını erkek hemşireye yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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H.A, kanser hastası babası K.A'yı Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. K.A'nın servisteki tedavisi sırasında H.A'nın eşi hasta ile yeterince ilgilenilmediği iddiasıyla sağlık çalışanlarını cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.

Görüntülerinin çekilmesini istemeyen sağlık çalışanları hasta yakınını dışarı çıkardı. Duruma sinirlenen ve sağlık çalışanları ile tartışan H.A. hemşire E.T'ye yumruk attı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası hemşire E.T. kendisini darbeden H.A'dan şikayetçi oldu.
Şüpheli H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine götürülen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Tekirdağ # sağlıkta şiddet
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