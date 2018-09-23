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Hastane inşaatında göçük

Bartın'da devlet hastanesi inşatında göçük yaşandı. Toprak altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte kalan kamyon şoförünü kurtarılamadı.

Hastane inşaatında göçük

Bartın'da bir hastane inşaatında göçük meydana geldi. 

Olay, Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki devlet hastanesinin inşaatında hafriyat çalışmaları sırasında yaşandı. 

Kepçe operatörü Erkan Cumhur ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Afet ve AFADekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kamyon şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kepçe operatörü ise hastaneye kaldırıldı. 

Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Kamyonun tamamının, kepçenin ise bir bölümünün toprak altında kaldığı görüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Bartın
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