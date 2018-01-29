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Hastane kantininde dehşet! Herkesin gözü önünde vuruldu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde yanına yaklaşan Hasan H.C.'nin (75) başına tabancayla ateş ettiği Hörü Sarıkaya (38), yaşamını yitirdi.Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi

Hastane kantininde dehşet! Herkesin gözü önünde vuruldu
Tedavi için hastaneye gelen Hörü Sarıkaya, giriş katındaki kantinde yanına yaklaşan Hasan H.C.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Hasan H.C.'nin  tabancayla başına ateş ettiği, Sarıkaya, kanlar içinde yere yığıldı.

Ağır yaralanan Sarıkaya, aynı hastanede tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.

Olayın ardından Hasan H.C., polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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