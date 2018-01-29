Tedavi için hastaneye gelen Hörü Sarıkaya, giriş katındaki kantinde yanına yaklaşan Hasan H.C.'nin silahlı saldırısına uğradı.Kaynak: DHA
Hasan H.C.'nin tabancayla başına ateş ettiği, Sarıkaya, kanlar içinde yere yığıldı.
Ağır yaralanan Sarıkaya, aynı hastanede tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.
Olayın ardından Hasan H.C., polis tarafından gözaltına alındı.
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