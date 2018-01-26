Erzurum'da, vatandaşların hastane telaşıyla BEAH'ta unuttuğu nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, araç anahtarı, çanta, cüzdan, para, kol saati ve bankamatik kartları gibi bir çok eşya sahiplerini bekliyor

Erzurum'da, vatandaşların Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) unuttuğu bir çok eşya sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor.



BEAH'a çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, araç anahtarı, çanta, cüzdan, para, kol saati ve bankamatik kartları gibi bir çok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim edildi.



BEAH'taki güvenlik görevlilerinden sorumlu memur Ahmet Erdem, hastanede unutulanlar arasında ek taş yüzükten cep telefonuna kadar çok sayıda eşya olduğunu söyledi.

Erdem, kayıp eşya bölümünde yaklaşık bine yakın nüfus cüzdanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Genellikle vatandaşlarımız hasta kayıt ederken kimliklerini, koltuklarda otururken de diğer eşyasını unutuyor. Bulunan eşyayı tutanakla teslim alıyoruz. Kayıp eşya bölümümüze her gün yeni bulunan kimlik ve eşya getirildiği gibi eşyasını kaybedenlerden de başvuranlar oluyor. Kimliğini kaybeden müracaatçının kendisi bize başvursa kimliğini teslim ediyoruz. Diğer eşyaları ise sahibini iyice araştırdıktan sonra gerçek sahibine yine tutanak karşılığında teslim ediyoruz."



Hastanede en fazla nüfus cüzdanı ve çanta unutulduğunu dile getiren Erdem, muhafaza edilen nüfus cüzdanlarını 1 yıl sonra ilgili nüfus müdürlüklerine, ehliyet belgelerini trafik şube müdürlüğüne, bankamatik kartlarını da üst yazıyla ilgili bankalara teslim ettiklerini bildirdi.



Erdem, buluntu eşyanın hastanenin kayıp eşya bölümünde muhafaza edildiğini dile getirerek, halen bir çok eşyanın sahibini beklediğini sözlerine ekledi.