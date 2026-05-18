Hastanede akılalmaz ölüm! Sabah bıçaklanarak geldi, akşam 10. kattan düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki genç, akşam saatlerinde 10'uncu katın penceresinden düşerek feci şekilde can verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü Seyrantepe'deki bir hastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından genç adam, hastanenin 10’uncu katında bulunan genel cerrahi servisine yatırılarak tedavi altına aldı.

🚨 ACİL SERVİSİN ÖNÜNE DÜŞEREK CAN VERDİ

Hastanede tedavisi süren Özcan, aynı gün akşam saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu katın pencere kısmından aşağı düştü.

Büyük bir gürültüyle acil servis giriş kapısının önüne düşen genci gören sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan kontrollerde, 21 yaşındaki Kudret Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü incelemelerin ardından Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 AYRI SUÇ KAYDİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmada, hayatını kaybeden Kudret Özcan'ın emniyette kabarık bir suç dosyasının olduğu ortaya çıktı. Özcan'ın;

Uyuşturucu madde kullanmak,
Ateşli silahlar kanununa muhalefet,
Motosiklet hırsızlığı gibi suçlar başta olmak üzere toplam 8 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

