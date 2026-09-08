Hastanede akılalmaz saldırı! Röntgen teknisyenini su ısıtıcısıyla darbetti

Olay, dün gece saatlerinde Samsun Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hastaneye getirilen bir hastanın tomografi çekimi yapıldığı esnada, hasta yakını olan 28 yaşındaki Ömürcan E. ile sağlık çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Şüpheli, o sırada görev başında bulunan 24 yaşındaki röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman'a aniden fiziksel müdahalede bulundu.

SU ISITICISIYLA SALDIRDI

Saldırgan ilk olarak teknisyene tokat attı, hemen ardından ise çevrede bulunan elektrikli su ısıtıcısını eline geçirerek Karaman'ı darbetmeye başladı. Şiddetin dozunu artıran şüpheliyi durdurmak ve kavgayı ayırmak için o sırada bölümde bulunan bir temizlik görevlisi araya girmeye çalıştı. Ancak öfkeli hasta yakını, müdahale etmek isteyen temizlik çalışanını da yüzünden yaraladı. Meydana gelen şiddet olayında ağır darbeler alan röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman'ın sol kaşının üzeri açıldı ve sol omzunda kırık meydana geldi.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve tedavi altına alınan Karaman, emniyet güçlerine verdiği ifadede şiddet eyleminin bir anda gerçekleştiğini anlattı. Şahsın kendisine aniden saldırdığını, önce tokat atıp ardından ısıtıcı ile vurmaya başladığını belirterek zanlıdan şikayetçi oldu. Hastane güvenliği ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan saldırgan Ömürcan E. gözaltına alınarak Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki ifade ve işlem süreci tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık makamına verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti şahsın tutuklanmasına hükmetti ve şüpheli Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.