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Hastanede bebekler karışınca soruşturma açıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde bebeklerin yanlış ailelere verilmesi üzerine Valilik talimatıyla soruşturma açıldı.

Hastanede bebekler karışınca soruşturma açıldı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde bebeklerin yanlış ailelere verilmesi üzerine Valilik talimatıyla soruşturma açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüsü'nde aynı tarihte doğan bebeklerin yanlış ailelere verildiği aktarıldı.

Olayın sonradan anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüs doğum kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alınmıştır. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verilmiştir. Olayın anlaşılması üzerine bebekler kendi ailelerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili Valilik talimatıyla soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya
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