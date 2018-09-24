Sakarya'da, bir hastanenin bekleme yerinde 2 kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir hastanede, hasta ve hasta yakınlarının beklediği yerde iki vatandaşın cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan A.E'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti.



Erenler ilçesinde inşaat halindeki binada yakalanan A.E'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.