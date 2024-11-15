Hastanede dehşet: Bir kişi bıçaklandı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı.
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Olay, dün akşam saatlerinde hastane içinde yaşandı. İddiaya göre, E.K. isimli şahıs, G.G.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan E.K., gözaltına alındı.
"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı