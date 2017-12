Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan, epilepsi hastası D.S.'yi (33) döverek, birden fazla kez cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla geçen Haziran ayında tutuklanan temizlik personel şefi E.K. ile hastane temizlikçisi B.E. hakkında, 'kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı' suçundan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ergani Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan epilepsi hastası, D.S., 26 Haziran gecesi rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Babasının ısrarla sorması üzerine başından geçenleri anlatan D.S., hastanenin temizlik işleri şefi E.K. (35) ve temizlikçi B.E.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Mağdurun olayı anlatması üzerine ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iki şüpheli tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



'TECAVÜZ SIRASINDA BAĞIRINCA AĞZIMI POŞETLE BAĞLADI'



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan mağdur D.S., şüpheli E.K.'nin temizlik personel şefi olduğunu belirterek, "Hastanede onun emrinde çalışıyorum. Bana sürekli kötü davranıyor. Bir kez beni hastane çatısına götürüp ağzıma vurarak, dişimi kırdı. E.K. bir ay önce de beni hastanenin yangın merdivenine götürdü. Boğazımı sıkıp, tokat attı. Aynı gün yangın merdiveninde bana tecavüz etti. Ağzımı poşetle bağladı ve sesimin çıkmasına engel oldu. Diğer şüpheli B.E. ise soyunma odasında bana tecavüz etti. Bir kez evini gösterme bahanesiyle evine götürüp tecavüz etti" dedi.



'BİZE SÜREKLİ KÖTÜ DAVRANIYORDU'



Mağdur ile aynı hastanede temizlikçi olarak çalışan kardeşi S.S. ise temizlik şefinin kendisine ve kardeşine sürekli kötü muamelede bulunduğunu belirterek, "Birkaç kez kardeşimin boğazını sıkıp tartakladığına şahit oldum. Hatta defalarca kardeşimi gördüğü yerde sarkıntılık ettiğini gördüm. Diğer şüpheli B.E. de kardeşime sürekli bağırıp, çağırıyordu. Olayın olduğu akşam iki şüphelinin kendi arasında telefonda konuştuğunu duydum. B.E., sonraki gün hastaneye gelerek bütün temizlik personelini topladı ve kimsenin olayla ilgili konuşmaması konusunda tehdit etti" diye konuştu.



'İŞİNİ YAPMADIĞI İÇİN BAĞIRDIM'



Şüpheli temizlik personel şefi E.K. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, mağdurun cinsel sorunları olduğunu belirterek, "Mağdur, hastane personelinin hepsine, özellikle erkekleri gördüğü zaman tekliflerde bulunuyordu. Bu durumu hastane güvenlik şefi ve koordinatör hemşireye anlattım. Ancak işlem yapılmadı. Temizlemesi gereken yerleri temizlemediği kendisini zemin kata götürüp işini düzgün yapması konusunda bağırdım ancak cinsel saldırıda bulunmadım" dedi.



Şüpheli B.E. ise Ergani Devlet Hastanesi giyinme odasındaki tecavüz iddiasını kabul etmediği belirterek, "Mağdur ile boş arazide ilişkiye girdim. Bunun dışında herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadık" diye konuştu.



MAĞDURU DÖVDÜĞÜNÜ BÜTÜN HASTANE GÖRMÜŞ



Temizlik şefinin mağdura ilişkin iddiaları üzerine savcılık hastane personelinin tanık olarak ifadesini aldı. İfadesi alınan hastane personelleri mağdur D.S.'nin edep ve ahlak yönünden olumsuz bir davranışının olmadığını, karşı cinse ilgi duyup duymadığı hakkında herhangi bir duyum almadıklarını, görmediklerini, saf ve temiz biri olduğunu söyledi. Hastane personeli ayrıca, şüpheli temizlik şefi E.K.'nin hastaneye gelen kadınlara çok ilgi duyduğu için hastaneden uzaklaştırma cezası aldığını, daha önce de hastanede bir kadın ile basıldığını ve Ramazan ayı içerisinde bodrum katında mağdur D.S.'nin boğazını sıktığını ve duvara vurduğunu gördüklerini söyledi. Hastanenin sorumlu hemşiresi L.B.K. ise tanık olarak alınan ifadesinde, sanığın iddia ettiği gibi mağdurun hastane personelinin cinsel organını tutup ilişki teklifinde bulunması iddialarını duymadığını belirtti.



BOYNUNU VE KOLUNU ISIRMIŞ



Soruşturma kapsamında Dicle Üniversitesi'ne sevk edilen mağdur D.S.'nin vücudunun değişik yerinde yaralamalar tespit edildi. Mağdurun ifadesine göre bu yaralanmaların şüpheli E.K.'nin boynunu ve kollarını ısırması sonucu oluştuğu belirtilen raporda, muayenede mağdurun makatında yırtık tespit edildiği belirtildi. Ergani ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı araştırma sonucunda hazırlanan tutanakta, mağdur D.S.'nin engelli kontenjanından devlet hastanesinde temizlik personeli olarak çalıştığı, zihinsel ve fiziksel engelinin olduğu, bazen unutkanlıklar yaşadığı için evine bile gitmeye zorlandığı, normal zamanlarda kendi halinde olduğu, çevredeki kişiler ile bağlarının güçlü olduğu, kimseye kötülüğünün dokunmadığı, herkesle iyi anlaştığı ve erkeklere karşı cinsel düşkünlüğü olduğu yönünde bir bilgi tespit edilemediği belirtildi.



Tutanakta, görüşme yapılan kişilerin mağdur hakkında olumlu görüşlerinin olduğu da kaydedildi. Tutanakta, hastane temizlik şefi olan şüpheli E.K.'nin ise cinselliğe düşkünlüğünün olduğu, cinsellik yönünden zaafları olduğunun araştırma sonucu tespit edildiği kaydedildi.



18'ER YIL HAPİS İSTEMİ



Soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu şüpheliler E.K. ve B.E. hakkında, 'kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı' iddiasıyla 18'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, mağdurun amiri pozisyonunda olan E.K.'nin giyinmek üzere soyunma odasına inen mağduru burada gördüğünü belirten savcı, şüphelinin daha önce de D.S.'yi defalarca elle ve sözle taciz ettiğini kaydetti. Şüphelinin merdivenin altına götürdüğü mağdura cinsel saldırıda bulunduğunu belirten savcı, hastanede D.S. ile aynı pozisyonda görev yapan temizlik görevlisi B.E.'nin ise 21 Haziran günü mağduru dinlenmek için soyunma odasına götürdüğü ve kapıyı kilitleyip cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. B.E.'nin sonraki günlerde de mağduru kendi evine götürerek cinsel saldırıda bulunduğunu belirten savcı, kriminal incelemede mağdur D.S.'nin atletinde şüpheli B.E.'nin kan örneği ile uyuşan bulgular tespit edildiğini ifade etti.



Hazırlanan iddianame Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın Şubat ayında yapılmasına karar verildi.