Hastaneden çıktığı an yeniden öksürüyor, sebebi bir türlü anlaşılamadı

Batman’da yaşayan Arı ailesinin 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eyüp Arı, 51 gün önce başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli öksürük nöbetleriyle mücadele ediyor. Geceleri uyutmayan, gündüzleri de bir an bile dinmeyen öksürük nedeniyle zor günler geçiren Arı’nın durumu, ailesini endişeye sürükledi.

batmanburada.com’un aktardığına göre Muhammed, ailesi tarafından birçok kez farklı hastanelere ve uzmanlara götürüldü. Uygulanan tedaviler kapsamında defalarca yatış yapılmasına rağmen öksürükte kalıcı bir iyileşme sağlanamadı. Hastanede kontrol altındayken hafifleyen şikayetler, taburcu edildikten kısa süre sonra yeniden aynı şiddetle ortaya çıkıyor.

Aile, yaşadıkları süreci şöyle aktardı:

“13 yaşındaki çocuğumuz çok kötü öksürüyor, hiç durmuyor. Defalarca doktora götürdük ama sonuç alamadık. Hastaneye yatırıyoruz, tedavi görüyor ancak eve geldiğimizin ertesi günü tablo yine aynı. 50 gündür her gün bu işkenceyi yaşıyoruz. Artık çaresiz kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık.”

Arı ailesi, oğullarının her geçen gün daha da güçsüz düştüğünü belirterek destek ve çözüm arayışını sürdürüyor.