Hastaneden çıktığı an yeniden öksürüyor, sebebi bir türlü anlaşılamadı

Batman’da yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, yaklaşık 51 gündür bir türlü geçmeyen şiddetli öksürük nedeniyle defalarca tedavi gördü ancak kesin tanı konulamadı. Ailesi çare arıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hastaneden çıktığı an yeniden öksürüyor, sebebi bir türlü anlaşılamadı
Yayınlanma: Güncellenme:

Batman’da yaşayan Arı ailesinin 13 yaşındaki oğlu Muhammed Eyüp Arı, 51 gün önce başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli öksürük nöbetleriyle mücadele ediyor. Geceleri uyutmayan, gündüzleri de bir an bile dinmeyen öksürük nedeniyle zor günler geçiren Arı’nın durumu, ailesini endişeye sürükledi.

batmanburada.com’un aktardığına göre Muhammed, ailesi tarafından birçok kez farklı hastanelere ve uzmanlara götürüldü. Uygulanan tedaviler kapsamında defalarca yatış yapılmasına rağmen öksürükte kalıcı bir iyileşme sağlanamadı. Hastanede kontrol altındayken hafifleyen şikayetler, taburcu edildikten kısa süre sonra yeniden aynı şiddetle ortaya çıkıyor.

Aile, yaşadıkları süreci şöyle aktardı:

“13 yaşındaki çocuğumuz çok kötü öksürüyor, hiç durmuyor. Defalarca doktora götürdük ama sonuç alamadık. Hastaneye yatırıyoruz, tedavi görüyor ancak eve geldiğimizin ertesi günü tablo yine aynı. 50 gündür her gün bu işkenceyi yaşıyoruz. Artık çaresiz kaldık, ne yapacağımızı şaşırdık.”

Arı ailesi, oğullarının her geçen gün daha da güçsüz düştüğünü belirterek destek ve çözüm arayışını sürdürüyor.

Gözaltına alınmıştı: Barış Terkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!Gözaltına alınmıştı: Barış Terkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!Gündem
Gram altında hedef 8 bin: İslam Memiş riskleri açıkladıGram altında hedef 8 bin: İslam Memiş riskleri açıkladıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Yarın 22 şehrimize kar geliyor!Meteoroloji uyardı: Yarın 22 şehrimize kar geliyor!Yurt
öksürük
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek 'Çıkış Yolu'nda gündemi değerlendirdi
Valilik duyurdu, İstanbul'a kar geliyor!
30 gözlemci PFDK’ya sevk edildi
Şam yönetimi SDG ile temasları askıya aldı
Bakanlık hile yapan markaları tek tek duyurdu
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Bakan Bak'tan gençlere 'abur cubur' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
İşte 10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
11. Yargı Paketi'ndeki o düzenleme uygulanmaya başladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Yarın 22 şehrimize kar geliyor! Meteoroloji uyardı: Yarın 22 şehrimize kar geliyor!
Meteoroloji il il duyurdu Meteoroloji il il duyurdu
Parası olan bu listeye bakmadan geçmesin: Hangi banka 32 günde ne kadar kazandırıyor? Parası olan bu listeye bakmadan geçmesin: Hangi banka 32 günde ne kadar kazandırıyor?
Altın fiyatlarında deprem! Altın fiyatlarında deprem!
Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek Yarın elektrik kesintisi 8 saat sürecek