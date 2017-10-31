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Hastaneden çıktılar, hastanelik oldular

Şişli'de, hastaneden yolcu alan taksi şoförü, önünde aniden duran halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan 2 kadın yolcu, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden çıktılar, hastanelik oldular

İstanbul Şişli'de, hastaneden yolcu alan taksi şoförü, önünde aniden duran halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan 2 kadın yolcu, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Halaskargazi Caddesi Şişli Camii önünde meydana geldi. Bülent Bekçi adlı taksi şoförü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olan Sultan Kahraman, kızı Sevgi Kahraman ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kadını alarak yola çıktı. Bekçi, Şişli Camii önüne geldikleri sırada, aniden duran bir halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle taksi içinde savrulan Sultan Kahraman (60) ile kızı Sevgi Kahraman hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynunda zedelenme olan Sultan Kahraman'a taksi içinde müdahale ederek boyunluk taktı.  Sultan Kahraman ile kızı Sevgi Kahraman ambulansla, geldikleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #şişli #kaza
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