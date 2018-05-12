Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle girerek Suriyeli Meeso çiftinin yeni doğan oğulları Muhammed İbrahim'i kaçıran Emine Ö. (23) tutuklandı, nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ile yengesi Fadime Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin B Blok 1'inci katındaki yeni doğan ünitesine, perşembe günü saat 14.30 sıralarında, sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyip hastane çalışanı gibi giren bir kadın, Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso (29) çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim'i kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, yeni doğan ünitesinde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı.



ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bebeğin Emine Ö., nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çay ilçesi Pazarağaç beldesindeki evlerinde gözaltına aldı. Muhammed İbrahim ise hastanedeki annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi.



EMİNE Ö. TUTUKLANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Emine Ö. tutuklanırken, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Savcılığı, Fazlı Ç. ve Fadime Ç.'nin de tutuklanması talebiyle mahkemeye itiraz etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

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