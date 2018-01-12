banner965
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Hastaneler arasında bilgi yarışması düzenlendi

Türkiye genelinde 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Hastaneler arasında bilgi yarışması düzenlendi

Türkiye genelinde 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) tarafından üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Hastaneler Yarışıyor" etkinliğine katılan asistanlar hem kendi uzmanlıklarında hem de genel kültür alanındaki sorulara yanıt aradı.

Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları katıldı.

"Modern Sabahlar" radyo programının yapımcıları Ege Kayacan, Fahir Öğünç ve Oktay Demirci'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi finale kaldı.

Yarışmada birinciliği Keçiören Eğitim ve Araştırma ve Gazi Üniversitesi hastaneleri paylaştı.

Ödül alan iki hastanenin asistanları, Gaziantep'te 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek olan ARUD 2018 Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri Konferansı'na katılma hakkı kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hastaneler Yarışıyor #Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı #bilgi yarışması #Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Türkiye, Portekiz'e 8-4 yenildi
Sonraki Haber
Beşiktaş'ın Antalya kampı tamamlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.