Türkiye genelinde 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları arasında bilgi yarışması düzenlendi.



Hacettepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (ARUD) tarafından üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Hastaneler Yarışıyor" etkinliğine katılan asistanlar hem kendi uzmanlıklarında hem de genel kültür alanındaki sorulara yanıt aradı.



Yarışmaya, Türkiye'nin çeşitli illerindeki 21 hastanenin anesteziyoloji ve reanimasyon asistanları katıldı.



"Modern Sabahlar" radyo programının yapımcıları Ege Kayacan, Fahir Öğünç ve Oktay Demirci'nin sunuculuğunu üstlendiği yarışmada, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Ufuk Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi finale kaldı.



Yarışmada birinciliği Keçiören Eğitim ve Araştırma ve Gazi Üniversitesi hastaneleri paylaştı.



Ödül alan iki hastanenin asistanları, Gaziantep'te 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek olan ARUD 2018 Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri Konferansı'na katılma hakkı kazandı.