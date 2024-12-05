Hastaneye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Hastaneye gidenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Hastaneye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
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Tokat'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Ö. idaresindeki 60 KV 732 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Hastaneye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var - Resim : 1

Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye Ö. ve Güler Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüstekilerin Niksar ilçesinden Tokat'taki hastaneye gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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