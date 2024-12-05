Hastaneye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Hastaneye gidenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
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Tokat'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hüsamettin Ö. idaresindeki 60 KV 732 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Resmiye Ö. ve Güler Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin Niksar ilçesinden Tokat'taki hastaneye gittikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı