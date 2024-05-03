Hastanın eşi doktoru darp etti

Hekime şiddet vakası Çankırı'da yaşandı. Devlet hastanesinde görevli doktor, bir hastanın eşi tarafından darp edildi.

Hastanın eşi doktoru darp etti
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, dün gece saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, F.K. ile eşi M.K. sağlık problemleri için Çankırı Devlet Hastanesine gitti. F.K.'yi muayene eden Uzman Dr. S.K., hastanın durumu ile ilgili M.K.'ye bilgi verdi. Olumsuz yönde bilgiler vermesine sinirlenen M.K., Uzman Dr. S.K.'ye saldırdı. Güvenlik görevlilerin hızlı müdahalesi ile saldırgan uzaklaştırıldı. Olayın ardından uzman doktorun şikayeti üzerine saldırgan M.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın uzman doktora 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundukları öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir kişi fındık bahçesinde ölü bulunduBir kişi fındık bahçesinde ölü bulunduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hekime şiddet # Çankırı # doktor
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