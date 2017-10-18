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Hatalı park itfaiyeyi engelledi

Tekirdağ'da Çorlu'da bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti, ancak gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden alevlere müdahale edilemedi. Vatandaşlar araç sahiplerine tepki gösterdi.

Hatalı park itfaiyeyi engelledi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir apartmanın 3'üncü katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ihbarla itfaiye harekete geçti.

Ancak sokağa gelişi güzel park edilmiş araçlar itfaiyenin olay yerine ulaşmasına engel oldu. Yürüyerek dumanların yükseldiği apartman katına çıkan itfaiye erleri, dumanlara yangın tüpleriyle müdahale etti.

Sokakta park edilen araçların, sahipleri tarafından çekilmesiyle itfaiye aracı olay mahaline ulaşabildi. 

Yangının ocakta unutulan bir yemek nedeniyle çıktığı ve büyümeden kontrol altına alındığı belirlendi.

Mahalle sakinleri itfaiye aracının olay yerine ulaşamamasına büyük tepki gösterdi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ
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