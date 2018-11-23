Denizli'de hatalı park nedeniyle aracını kullanamayan vatandaşın, diğer sürücü hakkında açtığı 1 lira tazminat talebini içeren davada mahkeme, tazminatın ödenmesine hükmetti.

Avukat olan Kemal Yazır, geçen yıl eylül ayında 20 AVU 89 plakalı cipini Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı üzerinde kaldırım kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Yazır, 20 NF 279 plakalı otomobilin, kendi aracının çıkmasını engeller şekilde park edildiğini fark etti.



Bir süre sonra olay yerine gelen Muhittin Y, otomobilini çekti.



Kemal Yazır, Muhittin Y'nin hiçbir şey olmamış gibi davrandığı, özür dilemediği ve 20 dakikalık bekleme neticesi maddi kayba uğradığı gerekçeleriyle Denizli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 liralık tazminat davası açtı.



Gerekçeli kararı açıklanan davada mahkeme başkanı, Muhittin Y'nin otomobilini hatalı park etmesi sonucu davacının çıkışını engelleyerek zaman ve emek kaybına neden olduğuna karar verdi.



Aylık geliri 5 bin lira olan davacının, olay günü 20 dakika 26 saniye haksız bekletildiğini tespit eden mahkeme, davacının 7 lira 9 kuruş iş ve güç kaybına uğradığını belirledi.



Davacının maddi tazminat olarak açtığı 1 liranın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına karar veren mahkeme, 468 lira 10 kuruş olan yargılama giderleri ile 35 lira 90 kuruş harç bedelinin de davacıya verilmesine hükmetti.



"Amaç toplumsal duyarlılık"



Kemal Yazır'ın avukatı Hüseyin Gözgü, gazetecilere yaptığı açıklamada, hatalı park yüzünden insanların mağdur edildiğini belirterek, toplumsal duyarlılık oluşturmak için sembolik olarak böyle bir dava açtıklarını belirtti.

Yazır, "Mahkeme, açtığımız 1 liralık maddi tazminatla birlikte davalının mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti. Yargılama giderleri ve harç bedelinin yanı sıra icra masraflarıyla beraber bu miktar, 916 lirayı buldu." diye konuştu.