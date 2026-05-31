Hatalı sollama facia getirdi! Burdur Bucak'ta katliam gibi zincirleme kaza

Burdur’un Bucak ilçesinde, 4 otomobilin karışığı katliam gibi bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü feci kazada aynı aileden isimlerin de aralarında bulunduğu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi ise yaralandı.

Feci kaza, Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü mevkisinde, Isparta-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan 4 farklı otomobil zincirleme şekilde çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen araçların İbrahim Enes O. (25) idaresindeki 32 ABS 038 plakalı, Şerafettin Şükrullah B. (34) yönetimindeki 06 EHD 360 plakalı, İsmail Kır (57) kontrolündeki 32 GE 132 plakalı ve Furkan Kürşat Yıldız (30) idaresindeki 07 FIK 54 plakalı otomobiller olduğu belirlendi.

İki Sürücü ve Yıldız Ailesi Olay Yerinde Can Verdi

Katliam gibi kazanın ardından bölgeye Isparta, Burdur ve Antalya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Bucak Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri yolda hızla çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan vatandaşları çıkarmak için zamanla yarıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde; 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır (57) ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız (30) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan İnci Yıldız (55) ile Ramazan Yıldız’ın (60) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Talihsiz kurbanların cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

3 Yaralının Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Araçlardan yaralı olarak çıkarılan; sürücüler İbrahim Enes O. ve Şerafettin Şükrullah B. ile yolcu konumundaki A.M.O. (21), Z.S.O. (21), E.B.K. (10), A.M.B. (31), K.B. (27), M.A.O. (6), A.Y. (53), U.F.D. ve E.K. (50) olmak üzere toplam 11 kişi, ambulanslarla çevre illerdeki hastanelere acil koduyla sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.'nin hayati tehlikelerinin ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Hatalı Sollama Yapan Sürücü Gözaltında

Korkunç kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 32 ABS 038 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Enes O., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. İlk incelemelere göre kazanın hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği üzerinde durulurken, kolluk kuvvetlerinin başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaza nedeniyle uzun süre tamamen trafiğe kapatılan ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşan Isparta-Antalya karayolu, hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yeniden normal seyrine döndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

