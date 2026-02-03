Hatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen 27 yaşındaki Astsubay Mert Necati Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Günay, askeri törenle toprağa verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Hatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybetti
Zonguldak’ta kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden emekli edilen 27 yaşındaki  Astsubay Mert Necati Günay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesinde meydana geldi. Evinde aniden fenalaşan Günay, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybetti - Resim : 1

Günay’ın, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay’ın oğlu olduğu, kalp rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 yıl önce Astsubay Kıdemli Çavuş rütbesindeyken görevinden emekli edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Günay için Bölücek Mahallesi’nde, askeri birliğin de katılımıyla askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Bölücek Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Hatalığı nedeniyle emekli edilmişti: Astsubay Mert Necati Günay 27 yaşında hayatını kaybetti - Resim : 2

Cenaze namazının ardından Mert Necati Günay, dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Günay’ın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

