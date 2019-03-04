Hatay'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Hatay'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Hatay Büyükşehir: Yunus Özgür Yıldırım

Antakya: Mehmet Çokluk

Defne: Leyla Samsun Erk

İskenderun: Beşir Baysoy

Arsuz: Şebnem Dilşen

Belen: Kadir Vardar

Samandağ: Fuad Terzi

Kırıkhan: Gönül Gökhan Kurtul





Adalet ve Kalkınma Partisi

Hatay Büyükşehir: İbrahim Güler (Cumhur İttifakı)

Altınözü: Rıfat Sarı (Cumhur İttifakı)

Antakya: İzzettin Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Arsuz: Necim Bozkurt (Cumhur İttifakı)

Defne: Ferit Oflazoğlu (Cumhur İttifakı)

Erzin: Hüseyin Gökçe (Cumhur İttifakı)

Hassa: Mehmet Karataş (Cumhur İttifakı)

İskenderun: Mehmet Fatih Tosyalı (Cumhur İttifakı)

Kırıkhan: Ayhan Yavuz (Cumhur İttifakı)

Payas: Bekir Altan (Cumhur İttifakı)

Reyhanlı: Mehmet Hacıoğlu (Cumhur İttifakı)

Samandağ: Mehmet Süt (Cumhur İttifakı)

Yayladağı: Mustafa Sayın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Lütfü Savaş (Millet ittifakı)

Antakya: Hikmet Hatunoğlu (Millet ittifakı)

Arsuz: Asaf Güven (Millet ittifakı)

Defne: İbrahim Güzel (Millet ittifakı)

İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu (Millet ittifakı)

Kumlu: Rıfat Akkuyu (Millet ittifakı)

Payas: Ali Oğuz (Millet ittifakı)

Reyhanlı: Nihat Dağ (Millet ittifakı)

Samandağ: Refik Eryılmaz (Millet ittifakı)

Erzin: Ökkeş Elmasoğlu (Millet ittifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Belen: İbrahim Gül (Cumhur İttifakı)

Kumlu: Mehmet Deli (Cumhur İttifakı)

Dörtyol: Fadıl Keskin (Cumhur İttifakı)



İyi Parti

Belen: Hayri Yüksel (Millet ittifakı)

Dörtyol: Metehan Duduoğlu (Millet ittifakı)

Hassa: Mehmet Ali Söylemez (Millet ittifakı)

Altınözü: Mehmet Tuncay (Millet ittifakı)

Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)



Halkların Demokratik Partisi

Dörtyol: Mahmut Daş



Saadet Partisi

Hatay Büyükşehir: Ahmet Yıldız

Altınözü: Mehmet Yüksek

Antakya: Fahri Serdar Özal

Arsuz: Orhan Kaya

Belen: Zekeriya Eğe

Defne: Adnan Mansuroğlu

Dörtyol: Murat Karakoyun

Erzin: Mustafa Ertaç

Hassa: Mustafa Yavşalak

İskenderun: Halil İbrahim Çelik

Kırıkhan: Atilla Erol

Kumlu: Uğur Ural

Payas: Recep Baysal

Reyhanlı: Zabit Çelik

Samandağ: Halil İsmail Önal

Yayladağı: Serkan Oğuz Uğraş



Büyük Birlik Partisi

Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı

Kumlu: Mustafa Karasüleymanlıoğlu

Kırıkhan: Hasan Kelce

İskenderun: Metin Yeşilkaya

Payas: Adnan Yetiş

Hassa: Turgay Caka



Demokrat Parti

İskenderun: Mete Aslan

Arsuz: İbrahim Garipdöken



Demokratik Sol Parti:

Hatay Büyükşehir: Ercan Akarpınar

Antakya: Gökmen Çatal

Defne: Mehmet Güzelyurt

Samandağ: Yusuf Ziya Kuzu

Arsuz: Cafer Özenir



Türkiye Komünist Partisi

Hatay Büyükşehir: Vasil Koçkazı

Antakya: Sibel Çapar

Arsuz: Nesibe Dural

Defne: Ali Bölükbaşı

İskenderun: Necati Çapar



Bağımsız Türkiye Partisi

Hatay Büyükşehir: Malik Sökmen

Antakya: Tarık Hasırcı

İskenderun: Atilla Kaplan

Belen: Mehmet Küçük

Arsuz: Sedat Şahan

Samandağ: Salih Bozdoğan

Reyhanlı: Mümtaz Ceylan

Kumlu: Fehmi Güzelmansur

Defne: Mehmet Dinç

Kırıkhan: Ömer Özsoy

Altınözü: Hasan Mutlu

Yayladağı: Muhammet Uygur

Dörtyol: Bestami Koca

Erzin: Atıf Ceylan

Payas: Kenan Kara

Hassa: Lütfi Arıkan





Bağımsız

Hatay Büyükşehir: Nihat Taşkın