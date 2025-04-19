Hatay Amik Ovası'nda çiftçilerin mücadelesi: Kuraklık ve don zararları

Amik Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, verim düşüklüğü ve don nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Kuraklık bir yandan, zirai don ise diğer yandan ürünlere büyük zarar verdi. Çiftçilerin yaşadığı zorluklar, onları zor bir sezonla karşı karşıya bırakıyor.

Amik Ovası'nda don zararı, özellikle meyve ürünlerinde yüzde 80 oranında bir kayba yol açtı. Saha çalışmaları tamamlandıkça, zararların boyutları daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Çiftçiler, bu kaybı telafi edebilmek için acil destek bekliyor.

Kuraklık, buğday, mısır ve arpa gibi ürünlere de büyük zarar verdi. Elektrik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçiler, tarlalarını yeterince sulayamıyor ve bu da ürünlerin gelişimini olumsuz etkiliyor.

Amik Ovası'nda çiftçilerin yaş ortalaması 59 civarına ulaştı. Genç nesil, tarıma ilgi göstermediği için birçok çiftlik kiraya verilmiş durumda. Antakya Ziraat Odası'na kayıtlı 20 bin çiftçiden sadece 5 bini aktif olarak üretim yapıyor.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Okay, çiftçilerin ayağa kalkabilmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Özellikle tarımsal kredilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.