Hatay biber salçasına coğrafi işaret tescili

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Hatay biber salçasının coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hatay biber salçasına coğrafi işaret tescili
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 ATSO'dan yapılan açıklamada, "Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, biri Avrupa Birliği (AB) tescilli olmak üzere 16'ncı coğrafi işaretli ürünümüzü kazandırmış bulunuyoruz. Hatay'ın kültürel mutfak mirasının benzersiz lezzetlerinden biri olan biber salçasına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak bu değerimizi taçlandırdık. Yöresel ürünlerimizi markalaştırmayı ve bu toprakların zenginliklerini dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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