Belediye enkazında evrak nöbeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Bayraktar, yıkılan kurum binasındaki evrak ve malzemeleri enkazdan çıkarmak için nöbet tutuyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı personeli 61 yaşındaki Bayraktar, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren 11 akrabasının defin işlemlerinin ardından acısına rağmen belediye binası enkazının başına geldi.

MİLLİ SERVET YORUMU

Depremin 6. gününden itibaren iş makineleriyle yürütülen çalışmaları takip eden Bayraktar, "milli servet" diye tanımladığı belgeleri korumak için gönüllü çalışıyor.Her sabah enkaz başına gelerek nöbet tutan Bayraktar, molozların arasında bulduğu evrak ve malzemeleri toparlıyor.

Bayraktar'ın kendisine yardım eden mesai arkadaşlarıyla muhafaza altına aldığı belgeler, kentin çeşitli bölgelerindeki prefabrik yapılarda çalışmalarını sürdüren daire başkanlıklarına götürülüyor.

Mehmet Bayraktar, AA muhabirine, Hatay'da deprem nedeniyle tarifsiz acılar yaşadıklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinde yakınları için enkaz başında beklediğini anlatan Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

- İlk 5 gün enkazdan yakınlarımızı çıkardım. Daha sonra belediyemizin enkazına geldim. Enkazda 'Artık ne kurtarabilirsek' diyerek o günden beri çalışıyorum. Bilgisayarların disklerinden dosyalara varıncaya kadar birçok şeyi kurtardık. Bir nebze memleketimize faydası olsun, bir şeyimiz eksik kalmasın diye çaba harcadım.

Bayraktar, vatandaşların mağdur olmaması için elinde geleni yapmaya çalıştığını belirtti.

İNSAN KURTARIR GiBi EVRAK KURTARDIK

Çalışma arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: