Hatay Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya akaryakıt desteği 6 ay daha uzatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında toplu taşıma araçlarına yapılan akaryakıt desteğinin 6 ay daha uzatıldığı açıklandı. Meclisin gelecek ayki toplantısı 10 Ekim Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden toplu taşımaya akaryakıt desteği 6 ay daha uzatıldı
toplu taşımaya akaryakıt desteği
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Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı, Antakya EXPO alanı A Blok’ta bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya başkanlığında toplanan mecliste gündeme alınan 53 madde ve gündem dışı 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin 6. maddesinde yer alan Ulaşım A.Ş’nin elektronik ücret toplama sistemi ve HADO Deniz Otobüsü Ulaşımı ile 6 Şubat depreminde zarar gören HADO Limanı ve yollarının onarımları ve yatırımlarda bulunmak amacıyla sermayesinin arttırılması konusu AK Parti grubunun itirazıyla oylamaya gidilmeyerek, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

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Gündem dışı olarak görüşülen, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenen güzergahlarda yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere günlük yapılacak kilometre baz alınarak verilen akaryakıt desteğinin 6 ay daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Meclisin gelecek ayki toplantısı 10 Ekim Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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