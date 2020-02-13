Hatay'da 14 Şubat Cuma okullar tatil mi? Açıklama geldi

Hatay'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma ara verildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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