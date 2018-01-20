banner961
Ankara'da büyük operasyon
Ankara'da büyük operasyon
Açıklandı: 16 bin kişi alınacak
Açıklandı: 16 bin kişi alınacak
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması
Rusya'dan flaş Afrin açıklaması

Hatay'da 18 ayrı suçtan aranan zanlı Hamit Oral yakalandı

Hakkında 18 ayrı suçtan yakalama kararı ve 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Hatay'da 18 ayrı suçtan aranan zanlı Hamit Oral yakalandı

 Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 18 ayrı suçtan yakalama kararı ve toplamda 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştiren İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Buluttepe Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda, 18 ayrı suçtan aranan ve hakkında adli makamlarca kesinleşmiş 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Hamit Oral'ı gözaltına aldı.

Oral'ın, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakalama #Hatay asayiş operasyonu #18 ayrı suç
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.