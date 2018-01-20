Hakkında 18 ayrı suçtan yakalama kararı ve 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 18 ayrı suçtan yakalama kararı ve toplamda 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede aranan kişilere yönelik operasyon gerçekleştiren İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Buluttepe Mahallesi'ndeki bazı adreslere operasyon düzenledi.



Ekipler operasyonda, 18 ayrı suçtan aranan ve hakkında adli makamlarca kesinleşmiş 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Hamit Oral'ı gözaltına aldı.



Oral'ın, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği öğrenildi.