Hatay'da 5 ton levrek körfeze aktı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir balık çiftliğindeki ağlar yırtılınca, denize yaklaşık 5 ton levrek karıştı. Hal böyle olunca vatandaşlar gece oltalarını alarak İskenderun Körfezine koştu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir balık üretim çiftliğindeki ağlarda yırtık oluştu. Yırtıklardan kaçan 5 ton balık İskenderun Körfezi'ne karıştı.



Denize dökülen balığın levrek olduğu bilgisi de yayıldı kulaktan kulağa.



Vatandaşların bu bereketli habere ilgisi büyük oldu. Çok sayıda vatandaş gece oltalarını alıp deniz kenarına koştu.



Arsuz'un kıyı şeridi ve köprüleri, gece boyunca heyecanlı bir bekleyişe sahne oldu.



ulusal.com.tr



